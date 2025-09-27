Karaoké La Ferté-Bernard

Karaoké La Ferté-Bernard samedi 27 septembre 2025.

Karaoké

Le Closeau, 17 rue Hoche La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Karaoké pour les 7 à 99 ans!   .

Le Closeau, 17 rue Hoche La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Karaoké La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude