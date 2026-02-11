Karaoké

Route de la Cale Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée pour vous lâcher et nous faire entendre vos chansons préférées.

Amener votre bonne humeur, que vous soyez bon chanteur ou non.

Ambianceurs bienvenus ! .

Route de la Cale Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 2 21 74 64 89

L’événement Karaoké Landunvez a été mis à jour le 2026-02-11 par OT IROISE BRETAGNE