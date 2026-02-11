Karaoké Landunvez
Karaoké Landunvez samedi 14 mars 2026.
Karaoké
Route de la Cale Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée pour vous lâcher et nous faire entendre vos chansons préférées.
Amener votre bonne humeur, que vous soyez bon chanteur ou non.
Ambianceurs bienvenus ! .
Route de la Cale Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 2 21 74 64 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké
L’événement Karaoké Landunvez a été mis à jour le 2026-02-11 par OT IROISE BRETAGNE