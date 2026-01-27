Karaoké place de la Mairie Lannion

Karaoké

place de la Mairie place d’Aiguilles Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Karaoké organisé au profit du Telethon, animé par Philippe. Apéritif et petite restauration sous forme d’assiette froide. .

place de la Mairie place d’Aiguilles Lannion 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 00 07 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké Lannion a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose