Karaoké Lauzerte

Karaoké Lauzerte samedi 9 août 2025.

Karaoké

Camping Le Beauvillage Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Soirée année 80 au Camping Le Beauvillage à Lauzerte !

Camping Le Beauvillage Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 29 13 68

English :

An 80s party at Camping Le Beauvillage in Lauzerte!

German :

80er-Jahre-Abend auf dem Campingplatz Le Beauvillage in Lauzerte!

Italiano :

Festa anni ’80 al campeggio Le Beauvillage di Lauzerte!

Espanol :

¡Fiesta de los 80 en el camping Le Beauvillage de Lauzerte!

L’événement Karaoké Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy