Karaoké Salle des fêtes Lavergne

Karaoké

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’association Maison Daelya vous propose une soirée karaoké avec repas. Vous avez la possibilité d’assister uniquement au karaoké. Pour ceux qui choisissent la formule avec le repas, réservez votre place avant le 13 novembre.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 12 62 56

English : Karaoké

The Maison Daelya association is organizing a karaoke evening with a meal. You can attend the karaoke only. For those who choose the meal option, reserve your place before November 13.

German : Karaoké

Der Verein Maison Daelya bietet Ihnen einen Karaoke-Abend mit Essen an. Sie haben die Möglichkeit, nur an der Karaokeveranstaltung teilzunehmen. Diejenigen, die sich für die Formel mit Essen entscheiden, sollten ihren Platz vor dem 13. November reservieren.

Italiano :

L’associazione Maison Daelya organizza una serata di karaoke con cena. È possibile partecipare solo al karaoke. Per chi sceglie l’opzione pasto, è necessario prenotare il proprio posto entro il 13 novembre.

Espanol : Karaoké

La asociación Maison Daelya organiza una velada de karaoke con comida. Sólo se puede asistir al karaoke. Para los que elijan la opción de comida, reserven su plaza antes del 13 de noviembre.

