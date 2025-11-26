KARAOKE – LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes

KARAOKE Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE D’ANZIN PRÉSENTE : RAPHAELAvez-vous déjà fait ce rêve ou plutôt ce cauchemar ? Vous êtes propulsé sur une scène mais vous n’avez rien préparé, ni paroles, ni musique et vous ne savez pas quoi faire ? C’est ce qui arrive au chanteur Raphaël, sauf qu’ici ce n’est pas un rêve, le voici sur un plateau nu avec seulement un étrange objet au centre, une sorte de monolithe imposant dont il ignore la fonction. Alors qu’il semble sur le point de renoncer, une voix rassurante venant du monolithe, une intelligence artificielle, va s’adresser à lui, « fais toi confiance, pourquoi pas un karaoké » lui dit elle, démarrant à un volume impressionnant la bande d’un vieux tube, le guidant dans des zones qu’il n’avait pas prévu d’arpenter.S’installe alors, autour d’un spectacle de karaoké où tous les codes du genre sont respectés, (paroles saturant l’espace visuel, alcool), un dialogue entre Raphaël et ce robot conversationnel, entre les algorithmes du monde et le live, ou chacun sera poussé dans ses retranchements, essaiera de débrancher l’autre.Après dix albums studio et trois livres, Raphaël revient avec une création ovniesque, offrant un concert à la fois sonore, interactif et généreux. Ce projet invite à une réflexion sur l’évolution de l’art et la place du créateur face à l’émergence de l’intelligence artificielle.

LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59