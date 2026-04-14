[Karaoké] LE SCÉNACLE, La Trinité, La Trinité

[Karaoké] LE SCÉNACLE Samedi 18 avril, 20h00 La Trinité Martinique

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T02:00:00+02:00 – 2026-04-19T05:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T02:00:00+02:00 – 2026-04-19T05:00:00+02:00

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Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur de chansons sous la douche, la scène est là pour vous. Venez partager votre voix, votre énergie… et peut-être révéler la star qui est en vous