Karaoke Les Reflets d’Argent Salle Simone Signoret Livron-sur-Drôme

Karaoke Les Reflets d’Argent Salle Simone Signoret Livron-sur-Drôme samedi 20 septembre 2025.

Karaoke Les Reflets d’Argent

Salle Simone Signoret Salle Simone Signoret Hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 00:00:00

Date(s) :
2025-09-20

soirée Karaoke
  .

Salle Simone Signoret Salle Simone Signoret Hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 96 97 87  lesrefletsdargent.26250livron@gmail.com

English :

karaoke night

German :

karaoke-Abend

Italiano :

serata karaoke

Espanol :

noche de karaoke

L’événement Karaoke Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme