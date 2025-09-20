Karaoke Les Reflets d’Argent Salle Simone Signoret Livron-sur-Drôme
Karaoke Les Reflets d’Argent
Salle Simone Signoret Hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 00:00:00
2025-09-20
soirée Karaoke
Salle Simone Signoret Hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 96 97 87 lesrefletsdargent.26250livron@gmail.com
English :
karaoke night
German :
karaoke-Abend
Italiano :
serata karaoke
Espanol :
noche de karaoke
L’événement Karaoke Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme