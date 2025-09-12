Karaoké Salle René Lavigne Linxe

Karaoké Salle René Lavigne Linxe vendredi 12 septembre 2025.

Karaoké

Salle René Lavigne 2 Rue Alexis Laloi Linxe Landes

Tarif : – –

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Réveille l’artiste en toi !

Buvette sur place.

Entrée non adhérents 2€ (adhésion mensuelle) .

imagine.tierslieu@gmail.com

