Karaoké live au Grand Café Place Courtaud, Grand Café de Felletin Felletin
Karaoké live au Grand Café Place Courtaud, Grand Café de Felletin Felletin samedi 29 novembre 2025.
Karaoké live au Grand Café
Place Courtaud, Grand Café de Felletin Grand café Felletin Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’association des parents d’élèves vous propose un Rougail Saucisses ce Samedi 29 Novembre lors de la soirée Karaoké Live au Grand Café
Tarif de 8€ .
Place Courtaud, Grand Café de Felletin Grand café Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 055664058
English : Karaoké live au Grand Café
German : Karaoké live au Grand Café
Italiano :
Espanol : Karaoké live au Grand Café
L’événement Karaoké live au Grand Café Felletin a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Aubusson-Felletin