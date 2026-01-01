Karaoké Live au Tablier Le Tablier Reims

Karaoké Live au Tablier

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:30:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Tout public

Le groupe Brothers viennent jouer au piano et à la guitare. Tu demandes une chanson, ils jouent et tu chantes ! Un karaoké nouvelle génération interactive. .

Le Tablier 30 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

L’événement Karaoké Live au Tablier Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne