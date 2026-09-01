Karaoké live avec David Kant place Amiral Dupont Rochefort
vendredi 25 septembre 2026 · place Amiral Dupont · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Karaoké live avec David Kant
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
À vous de prendre le micro ! David Kant et sa guitare vous accompagnent en live pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur.
.
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Live karaoke with David Kant
It’s your turn to take the mic! David Kant and his guitar will be performing live to ensure a festive, friendly evening full of good cheer.
L’événement Karaoké live avec David Kant Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Visite guidée marins et filles du port Musée Hèbre Rochefort 17 septembre 2026
- Exposition dans les locaux du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB), Rochefort 18 septembre 2026
- Conférence : des archives aux épaves – actualité des recherches sur la bataille de l’île d’Aix., La corderie royale, Rochefort 18 septembre 2026
- Conférence Mer des pertuis, des archives aux épaves rue Audebert Rochefort 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de la Marine, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Hôtel de la Marine Rochefort 19 septembre 2026