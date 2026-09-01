Karaoké live avec David Kant place Amiral Dupont Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Karaoké live avec David Kant

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

À vous de prendre le micro ! David Kant et sa guitare vous accompagnent en live pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur.

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Live karaoke with David Kant

It’s your turn to take the mic! David Kant and his guitar will be performing live to ensure a festive, friendly evening full of good cheer.

L’événement Karaoké live avec David Kant Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan