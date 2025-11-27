KARAOKÉ LIVE : Ensemble on peut tout chanter! BALKABAR Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Achtung achtung, voici la promesse d’une aventure collective exaltante !Ce soir, on vous concocte une fine sélection des plus beaux tubes des dernières décennies.Ce soir, on joue la musique, vous chantez, tous ensemble, tel une chorale d‘un soir qui ferait sa 1ère répétition et représentation en même temps, face à soi-même.Ce soir, c’est Karaoke Live et c’est certain, Ensemble on pourra Tout Chanter.

BALKABAR Nantes 44000