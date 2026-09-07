Karaoké : LuluKnet, Centre culturel Marx Dormoy, Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Karaoké : LuluKnet Samedi 19 septembre, 14h00 Centre culturel Marx Dormoy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

LuluKnet, c’est un karaoké… mais avec des marionnettes ! Présenté comme le plus grand — et le seul — karaoké marionnettique du monde, ce rendez-vous invite chacun·e à chanter tout en manipulant une marionnette muppet. Entre fête populaire, spectacle et initiation à la manipulation, LuluKnet transforme le public en artistes d’un soir. Une expérience joyeuse, participative et accessible à toutes et tous.

– La big up compagnie –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Centre culturel Marx Dormoy 1 Place Gabriel Peri, 76120 Le Grand-Quevilly, France Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie 0679180860 https://dullin-grandquevilly.fr/ [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

LuluKnet, c’est un karaoké… mais avec des marionnettes ! Présenté comme le plus grand — et le seul — karaoké marionnettique du monde, ce rendez-vous invite chacun·e à chanter tout en manipulant une à…

©Sophie Lulague