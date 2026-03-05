KARAOKÉ

Place de L’Eglise Magalas Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée festive pour chanter entre amis à partir de 20h au bistrot La Galerie.

Tarif adhérent, gratuit, non adhérent 5€.

.

Place de L’Eglise Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 88 18 58 arts.troc.cafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening of singing with friends, starting at 8pm at La Galerie bistro.

Free for members, 5? for non-members.

L’événement KARAOKÉ Magalas a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT AVANT-MONTS