KARAOKÉ Magalas
KARAOKÉ Magalas vendredi 20 mars 2026.
KARAOKÉ
Place de L’Eglise Magalas Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Soirée festive pour chanter entre amis à partir de 20h au bistrot La Galerie.
Tarif adhérent, gratuit, non adhérent 5€.
.
Place de L’Eglise Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 88 18 58 arts.troc.cafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive evening of singing with friends, starting at 8pm at La Galerie bistro.
Free for members, 5? for non-members.
L’événement KARAOKÉ Magalas a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT AVANT-MONTS