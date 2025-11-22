Karaoké Route du Stade Marsais

Karaoké

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les Messagères de l’Espoir organisent un karaoké, en entrée gratuite.

Restauration sur réservation (16€) au choix

– apéro, planche charcuterie/fromage, dessert

– apéro, planche burger raclette, dessert

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

English :

Les Messagères de l’Espoir organize a karaoke, free entry.

Catering on reservation (16?) with choice

– aperitif, charcuterie/cheese board, dessert

– aperitif, raclette burger, dessert

German :

Die Messagères de l’Espoir organisieren eine Karaoke-Veranstaltung, der Eintritt ist frei.

Essen auf Vorbestellung (16?) zur Auswahl:

– aperitif, Wurst-/Käseplatte, Dessert

– aperitif, Raclette-Burger-Brett, Dessert

Italiano :

Les Messagères de l’Espoir organizzano una sessione di karaoke gratuita.

Catering su prenotazione (16?) con possibilità di scelta:

– aperitivo, tagliere di salumi/formaggi, dessert

– aperitivo, piatto di hamburger da raclette, dessert

Espanol :

Les Messagères de l’Espoir organizan una sesión de karaoke gratuita.

Catering previa reserva (16?) a elegir:

– aperitivo, tabla de embutidos/quesos, postre

– aperitivo, hamburguesa raclette, postre

