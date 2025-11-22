Karaoké Route du Stade Marsais
Karaoké Route du Stade Marsais samedi 22 novembre 2025.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Les Messagères de l’Espoir organisent un karaoké, en entrée gratuite.
Restauration sur réservation (16€) au choix
– apéro, planche charcuterie/fromage, dessert
– apéro, planche burger raclette, dessert
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
English :
Les Messagères de l’Espoir organize a karaoke, free entry.
Catering on reservation (16?) with choice
– aperitif, charcuterie/cheese board, dessert
– aperitif, raclette burger, dessert
German :
Die Messagères de l’Espoir organisieren eine Karaoke-Veranstaltung, der Eintritt ist frei.
Essen auf Vorbestellung (16?) zur Auswahl:
– aperitif, Wurst-/Käseplatte, Dessert
– aperitif, Raclette-Burger-Brett, Dessert
Italiano :
Les Messagères de l’Espoir organizzano una sessione di karaoke gratuita.
Catering su prenotazione (16?) con possibilità di scelta:
– aperitivo, tagliere di salumi/formaggi, dessert
– aperitivo, piatto di hamburger da raclette, dessert
Espanol :
Les Messagères de l’Espoir organizan una sesión de karaoke gratuita.
Catering previa reserva (16?) a elegir:
– aperitivo, tabla de embutidos/quesos, postre
– aperitivo, hamburguesa raclette, postre
L’événement Karaoké Marsais a été mis à jour le 2025-10-31 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin