Karaoké Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose

Karaoké Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose samedi 4 octobre 2025.

Karaoké 4 et 5 octobre Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T14:00:00

Fin : 2025-10-05T07:00:00 – 2025-10-05T14:00:00

Ensemble, donnons de la voix !

Médiathèque de Sainte-Rose Rue de l’Océan 97439 SAINTE-ROSE Rue de l’océan 97439 SAINTE-ROSE Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion 0692 31 27 97

Ensemble, donnons de la voix !

Ministère de la culture