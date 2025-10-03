Karaoké musique de film Médiathèque centre ville de Suresnes Suresnes

Karaoké musique de film Vendredi 3 octobre, 16h00 Médiathèque centre ville de Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Karaoké cinéma : à vous de chanter !

Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, venez interpréter les plus grands tubes du cinéma et laissez-vous emporter par la magie des chansons cultes.
Un moment convivial et festif pour rire, chanter et partager vos performances !

Médiathèque centre ville de Suresnes 9 rue ledru rollin 92150 suresnes Suresnes 92150 Quartier Écluse-Belvédère Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 16 69 https://mediatheques.suresnes.fr/accueil-portal.aspx Transilien : Lignes L et U, arrêt Suresnes-Mont-Valérien
Tramway : T2, arrêt Belvédère ou Suresnes-Longchamp
Bus : lignes 144 (arrêt Pagès), 244, 241 (Suresnes-Longchamp), 175 (Nieuport)
@ministere de la culture