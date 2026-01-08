Karaoké Zone industrielle Labarre Nérac

Karaoké

Petit Théâtre de Nérac, Zone industrielle Labarre, Nérac, Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-21

Fin : 2026-02-21

Dates : 2026-02-21, 2026-03-28, 2026-05-09, 2026-06-27

Préparez-vous à chanter vos chansons préférées, à danser et à passer un moment convivial avec vos amis et votre famille à partir de 20h. Que vous soyez un chanteur talentueux ou simplement un amateur de musique, cette soirée est faite pour vous !

Une playlist variée avec des hits de toutes les époques et de tous les genres musicaux.

Des performances en solo, en duo ou en groupe.

N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre énergie !

Venez nombreux et préparez-vous à vivre une soirée pleine de rires et de musique.

Samedi 21 février

Samedi 28 mars

Samedi 9 mai

Samedi 27 juin .

