Karaoké Night ! Bistroquette Arles

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h.
Inscriptions karaoké à 19h. Bistroquette 21, rue du pont Arles Bouches-du-Rhône

Karaoké Night à la Bistoquette !
Découvrez Karaoké Night ! à Arles une soirée inoubliable pleine de musique et de fun ! DJ MAT.G sur place pour animer vos performances. Parfait pour les amateurs de karaoké. Venez chanter, danser et vous divertir !   .

Bistroquette 21, rue du pont Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 83 54 85 

