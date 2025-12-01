Karaoké Night ! Bistroquette Arles
Karaoké Night ! Bistroquette Arles vendredi 19 décembre 2025.
Karaoké Night !
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h.
Inscriptions karaoké à 19h. Bistroquette 21, rue du pont Arles Bouches-du-Rhône
Karaoké Night à la Bistoquette !
Découvrez Karaoké Night ! à Arles une soirée inoubliable pleine de musique et de fun ! DJ MAT.G sur place pour animer vos performances. Parfait pour les amateurs de karaoké. Venez chanter, danser et vous divertir ! .
Bistroquette 21, rue du pont Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 83 54 85
Karaoke Night at La Bistoquette!
