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Karaoke night Chaumont

Karaoke night Chaumont

Karaoke night Chaumont samedi 2 mai 2026.

Adresse : Salle du patronage laïque

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Karaoke night

Salle du patronage laïque Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Tout public
La Bulle arc-en-ciel vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké !   .

Salle du patronage laïque Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 09 00 94 

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English :

L’événement Karaoke night Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont

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