Chaumont

Karaoke night

Salle du patronage laïque Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

La Bulle arc-en-ciel vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké ! .

Salle du patronage laïque Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 09 00 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoke night Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont