Karaoke night Chaumont
Karaoke night Chaumont samedi 2 mai 2026.
Chaumont
Karaoke night
Salle du patronage laïque Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
La Bulle arc-en-ciel vous donne rendez-vous pour une soirée karaoké ! .
Salle du patronage laïque Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 09 00 94
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English :
L’événement Karaoke night Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont
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