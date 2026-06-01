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Karaoké Night La Gourmand’Eu Eu

Karaoké Night La Gourmand’Eu Eu samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Gourmand'Eu

Adresse : 46 Rue Paul Bignon

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Eu

Karaoké Night

La Gourmand’Eu 46 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez fêter la fête de la musique en chantant ! Que vous soyez chanteurs talentueux comme nous ou juste là pour rire, vous êtes les bienvenus …
Soirée planches et cocktails !   .

La Gourmand’Eu 46 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 13 47  lagourmandeu@gmail.com

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English : Karaoké Night

L’événement Karaoké Night Eu a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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