Karaoké Night La Gourmand’Eu Eu
Karaoké Night La Gourmand’Eu Eu samedi 20 juin 2026.
Eu
Karaoké Night
La Gourmand’Eu 46 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la fête de la musique en chantant ! Que vous soyez chanteurs talentueux comme nous ou juste là pour rire, vous êtes les bienvenus …
Soirée planches et cocktails ! .
La Gourmand’Eu 46 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 13 47 lagourmandeu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké Night
L’événement Karaoké Night Eu a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 13 juin 2026
- Les ateliers théâtre sur scène Théâtre des Charmes Eu 13 juin 2026
- Aéroclub porte ouverte 2025 Route de Saint-Valery Eu 14 juin 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 20 juin 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 27 juin 2026