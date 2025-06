Karaoke Night Party Châtelais Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 11 juillet 2025 19:00

Maine-et-Loire

Karaoke Night Party Châtelais Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Le vendredi 11 juillet, dès 19h, l’épicerie-bar associative Les Halles, située à Châtelais, accueillera une soirée karaoké placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur..

Ouverte à tous, cette animation promet une ambiance festive où chacun pourra s’essayer au micro, dans une atmosphère chaleureuse et décontractée. Bar, petite restauration et voix pleines d’énergie seront au rendez-vous pour faire vibrer la soirée autour des grands classiques comme des titres du moment. .

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 85 83 22 leshallesdechatelais@gmail.com

English :

On Friday July 11th, starting at 7pm, Les Halles, a grocery store and bar in Chatelais, will be hosting a karaoke evening in a friendly atmosphere…

German :

Am Freitag, den 11. Juli, findet ab 19 Uhr in der assoziativen Lebensmittelhandlung und Bar Les Halles in Châtelais ein Karaoke-Abend statt, der ganz im Zeichen von Geselligkeit und guter Laune steht.

Italiano :

Venerdì 11 luglio, a partire dalle 19.00, l’associazione dei bar-drogheria Les Halles di Châtelais ospiterà una serata di karaoke in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

El viernes 11 de julio, a partir de las 19.00 horas, la asociación de ultramarinos Les Halles de Châtelais organiza una velada de karaoke en un ambiente agradable.

L’événement Karaoke Night Party Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Anjou bleu