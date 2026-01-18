Karaoké party à Saint Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Karaoké party à Saint Laurent d’Arce

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Karaoké party Soirée solidaire

Ne manquez pas l’excellente Karaoké Party proposée par les Audacieuses, une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la solidarité.

Au programme Planches gourmandes, un verre entre amis, chants, danse et bonne humeur.

La soirée sera animée par CM Animation, DJ du comité des fêtes, qui mettra l’ambiance tout au long de l’événement.

En participant, vous soutenez un beau projet solidaire tout en passant une soirée inoubliable.

Le vrai esprit de partage, c’est ça !

Les Audacieuses, Sabine et Catherine, trois membres du comité des fêtes qui se sont lancés un défi ambitieux participer à un trek dans le désert marocain pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

On vous attend nombreux ! .

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11

