Karaoké Party Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Karaoké Party Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen vendredi 27 février 2026.
Karaoké Party
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur. Coco & Laurent seront là pour vous accompagner tout au long de la soirée. Ambiance fun, rires garantis, et peut-être même une standing ovation à la fin de votre solo… qui sait ?
Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur. Coco & Laurent seront là pour vous accompagner tout au long de la soirée. Ambiance fun, rires garantis, et peut-être même une standing ovation à la fin de votre solo… qui sait ? Que vous soyez diva de salle de bain ou rockstar du dimanche, montez sur scène et faites vibrer le Plancher ! .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké Party
Karaoke Party.
Plancher des Vaches is a meat restaurant as well as a wine and tapas bar. A convivial place to discover and enjoy. This bistro-pub offers concerts throughout the year…
L’événement Karaoké Party Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen