Karaoké Party Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Karaoké Party

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur. Coco & Laurent seront là pour vous accompagner tout au long de la soirée. Ambiance fun, rires garantis, et peut-être même une standing ovation à la fin de votre solo… qui sait ? Que vous soyez diva de salle de bain ou rockstar du dimanche, montez sur scène et faites vibrer le Plancher ! .

English : Karaoké Party

Karaoke Party.

Plancher des Vaches is a meat restaurant as well as a wine and tapas bar. A convivial place to discover and enjoy. This bistro-pub offers concerts throughout the year…

