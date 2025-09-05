Karaoké Party Carentan-les-Marais
Karaoké Party Carentan-les-Marais vendredi 5 septembre 2025.
Karaoké Party
Freedom Café Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-09-05 20:00:00
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Profitez d’une ambiance festive que vous soyez chanteur expérimenté ou débutant. .
Freedom Café Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27
English : Karaoké Party
