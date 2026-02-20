Karaoké party Casteljaloux

Karaoké party

Salle de l’amicale Casteljaloux Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-03-08

Années 70 et 80 !

Envie de chanter et s’amuser ?

Rejoignez nous pour un après-midi inoubliable ! Kitsch, brillant, coloré ! C’est le moment de sortir vos accessoires de fête.

Tous publics, boissons et pâtisseries sur place .

Salle de l’amicale Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 36 49 amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

