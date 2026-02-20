Karaoké party Casteljaloux
Karaoké party Casteljaloux dimanche 8 mars 2026.
Karaoké party
Salle de l’amicale Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Années 70 et 80 !
Envie de chanter et s’amuser ?
Rejoignez nous pour un après-midi inoubliable ! Kitsch, brillant, coloré ! C’est le moment de sortir vos accessoires de fête.
Tous publics, boissons et pâtisseries sur place .
Salle de l’amicale Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 36 49 amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr
