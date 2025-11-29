Karaoké party de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-karaoké.

Réservations au 0768819273

Menu Velouté de champignons -petit salé aux lentilles fromage finger chocolat noisette

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-karaoké.

Réservations au 0768819273

Menu Velouté de champignons -petit salé aux lentilles fromage finger chocolat noisette .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

English :

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers a karaoke dinner.

Reservations at 0768819273

Menu: Mushroom soup lentil salad cheese chocolate hazelnut finger food

German : Karaoké party de Neufont

Die Guinguette de Neufont in St Amand de vergt bietet Ihnen ein Karaoke-Essen an.

Reservierungen unter 0768819273

Menü: Pilzcremesuppe Linsenkleingebäck Käse Nuss-Schokoladenfinger

Italiano :

La Guinguette de Neufont di St Amand de Vergt offre una cena con karaoke.

Prenotazioni su 0768819273

Menu: Zuppa di funghi insalata di lenticchie formaggio finger food al cioccolato e nocciole

Espanol : Karaoké party de Neufont

La Guinguette de Neufont, en St Amand de Vergt, ofrece una cena con karaoke.

Reservas en 0768819273

Menú: Sopa de setas ensalada de lentejas queso finger food de chocolate y avellanas

L’événement Karaoké party de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux