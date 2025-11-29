Karaoké party de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
Karaoké party de Neufont Saint-Amand-de-Vergt samedi 29 novembre 2025.
Karaoké party de Neufont
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-karaoké.
Réservations au 0768819273
Menu Velouté de champignons -petit salé aux lentilles fromage finger chocolat noisette
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
English :
La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers a karaoke dinner.
Reservations at 0768819273
Menu: Mushroom soup lentil salad cheese chocolate hazelnut finger food
German : Karaoké party de Neufont
Die Guinguette de Neufont in St Amand de vergt bietet Ihnen ein Karaoke-Essen an.
Reservierungen unter 0768819273
Menü: Pilzcremesuppe Linsenkleingebäck Käse Nuss-Schokoladenfinger
Italiano :
La Guinguette de Neufont di St Amand de Vergt offre una cena con karaoke.
Prenotazioni su 0768819273
Menu: Zuppa di funghi insalata di lenticchie formaggio finger food al cioccolato e nocciole
Espanol : Karaoké party de Neufont
La Guinguette de Neufont, en St Amand de Vergt, ofrece una cena con karaoke.
Reservas en 0768819273
Menú: Sopa de setas ensalada de lentejas queso finger food de chocolate y avellanas
