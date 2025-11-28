Karaoké Party et Blind Test au Charlie’s café Charlie’s café Montendre
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
Karaoké night + Blind test au Charlie’s café
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com
English :
Karaoke night + Blind test at Charlie’s café
German :
Karaoke-Nacht + Blindtest im Charlie’s Café
Italiano :
Serata karaoke + Blind test al Charlie’s café
Espanol :
Noche de karaoke + Prueba a ciegas en Charlie’s café
L’événement Karaoké Party et Blind Test au Charlie’s café Montendre a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac