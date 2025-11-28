Karaoké Party et Blind Test au Charlie’s café Charlie’s café Montendre

Karaoké night + Blind test au Charlie’s café
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66  charliescafernt@gmail.com

English :

Karaoke night + Blind test at Charlie’s café

German :

Karaoke-Nacht + Blindtest im Charlie’s Café

Italiano :

Serata karaoke + Blind test al Charlie’s café

Espanol :

Noche de karaoke + Prueba a ciegas en Charlie’s café

