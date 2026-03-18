Karaoke Party

310 Chemin de l’ Église du Bourg Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez passer un moment convivial en chanson ! .

310 Chemin de l’ Église du Bourg Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 55 88

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English : Karaoke Party

L’événement Karaoke Party Hagetaubin a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn