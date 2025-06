KARAOKÉ PARTY Roquebrun 3 juillet 2025 07:00

Hérault

KARAOKÉ PARTY 11 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-07

2025-07-10

2025-07-14

2025-07-17

2025-07-21

2025-07-24

2025-07-28

2025-07-31

2025-08-04

2025-08-07

2025-08-11

2025-08-14

2025-08-18

2025-08-21

2025-08-25

2025-08-28

Ambiance festive en bord de rivière !

Cet été, laissez-vous emporter par la magie des soirées Karaoké au *Jardin Snack & Burger*

Que vous soyez chanteur du dimanche ou star en devenir, venez partager un moment convivial sous les lampions, face à la rivière. Une expérience locale inoubliable à vivre en famille ou entre amis !

Ambiance festive en bord de rivière !

Cet été, laissez-vous emporter par la magie des soirées Karaoké au *Jardin Snack & Burger*

Que vous soyez chanteur du dimanche ou star en devenir, venez partager un moment convivial sous les lampions, face à la rivière. Une expérience locale inoubliable à vivre en famille ou entre amis ! .

11 Avenue du Roc de l’Estang

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 7 80 73 85 91

English :

Le Jardin « le Spot du Petit Nice » welcomes you for a special evening

Enjoy a special setting and menu to savor the fireworks (at 10:30 p.m.)

German :

Der Garten « le Spot du Petit Nice » empfängt Sie für einen besonderen Abend

Genießen Sie einen besonderen Rahmen und ein besonderes Menü, um das Feuerwerk (um 22:30 Uhr) zu genießen

Italiano :

Un’atmosfera festosa in riva al fiume!

Quest’estate, lasciatevi trasportare dalla magia delle serate Karaoke al *Jardin Snack & Burger*

Che siate cantanti della domenica o star emergenti, venite a condividere un momento di convivialità sotto le lanterne, di fronte al fiume. Un’esperienza locale indimenticabile per tutta la famiglia e gli amici!

Espanol :

El Jardin « le Spot du Petit Nice » le da la bienvenida para una velada especial

Disfrute de un entorno y un menú especiales para saborear los fuegos artificiales (a las 22.30 h)

L’événement KARAOKÉ PARTY Roquebrun a été mis à jour le 2025-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC