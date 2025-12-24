KARAOKÉ PARTY, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

KARAOKÉ PARTY

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Un micro, une scène, un écran, notre Karaoké est à vous !

Venez participer pour le plaisir de chanter, seul ou à plusieurs !

Pas de concours, juste du fun.

Entrée libre

Sur place Bar & Planches apéritives. .

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

