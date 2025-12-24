KARAOKÉ PARTY, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
KARAOKÉ PARTY
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-09 20:00:00
Un micro, une scène, un écran, notre Karaoké est à vous !
Venez participer pour le plaisir de chanter, seul ou à plusieurs !
Pas de concours, juste du fun.
Entrée libre
Sur place Bar & Planches apéritives. .
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
