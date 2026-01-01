Karaoké party La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure

Karaoké party

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez passer une belle soirée festive entre amis, en famille ou même en solo pour ce karaoké avec petite restauration sur place possible.

La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr

English :

Come and enjoy a festive evening with friends, family or even solo at this karaoke, with snacks available on site.

L’événement Karaoké party Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche