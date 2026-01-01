Karaoké party La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure
Karaoké party La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure vendredi 30 janvier 2026.
Karaoké party
La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Venez passer une belle soirée festive entre amis, en famille ou même en solo pour ce karaoké avec petite restauration sur place possible.
La Motte de Galaure 2 place du relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr
English :
Come and enjoy a festive evening with friends, family or even solo at this karaoke, with snacks available on site.
