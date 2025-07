Karaoké Piano Live L’Avant Poste Die

Karaoké Piano Live L’Avant Poste Die jeudi 3 juillet 2025.

Karaoké Piano Live

L’Avant Poste 3 Rue Notre-Dame Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 18:30:00

fin : 2025-07-03 22:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Alex pianiste émérite et sa comparse Monette vous proposent un karaoké accompagné en live au piano. Venez montrer vos talents. Plus de 150 tubes à la carte d’Elton John à Aya Nakamura en passant par Céline Dion, Queen ou Fatal Bazooka!

.

L’Avant Poste 3 Rue Notre-Dame Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Alex, an accomplished pianist, and his partner Monette offer you karaoke with live piano accompaniment. Come and show off your talents. Over 150 hits on the menu: from Elton John to Aya Nakamura, Céline Dion, Queen or Fatal Bazooka!

German :

Alex, ein erfahrener Pianist, und seine Kollegin Monette bieten Ihnen eine Karaoke-Show mit Live-Klavierbegleitung an. Kommen Sie und zeigen Sie Ihr Talent. Mehr als 150 Hits stehen auf der Karte: von Elton John über Aya Nakamura bis hin zu Céline Dion, Queen oder Fatal Bazooka!

Italiano :

Alex, pianista esperto, e la sua compagna Monette si esibiranno in un karaoke con accompagnamento di pianoforte dal vivo. Venite a mostrare il vostro talento. Oltre 150 successi in programma: da Elton John ad Aya Nakamura, senza dimenticare Céline Dion, Queen e Fatal Bazooka!

Espanol :

Alex, pianista consumado, y su compañera Monette interpretarán karaoke con acompañamiento de piano en directo. Ven y demuestra tu talento. Más de 150 éxitos en el menú: de Elton John a Aya Nakamura, sin olvidar a Céline Dion, Queen y Fatal Bazooka

L’événement Karaoké Piano Live Die a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme du Pays Diois