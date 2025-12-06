Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Karaoke- Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Karaoke en toute convivialité. Venez chanter et faire un geste pour le téléthon !

Hot dog, crêpes et boissons.   .

