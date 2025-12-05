Karaoké & pizza Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Karaoké & pizza

Les Amis de la Brouette
Le Bourg
Saint-Aubin-de-Lanquais
Dordogne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Une première à la Brouette ! Venez nombreux montrer vos talents de chanteurs en dégustant une bonne pizza pour un moment convivial entre amis ou en famille ! .

+33 6 21 77 18 56

