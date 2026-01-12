Karaoké Plaqué Or & repas Sarrazac

Karaoké Plaqué Or & repas

Salle des fêtes Sarrazac Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Menu Kir, potage, Rougail saucisse, Panacotta exotique, café tarif 20€ enfant 8€.

Ou Karaoké seul dès 21h 5€,

Repas à emporter dès 18h30 plat seul 12€, dessert 2€.

Réservation repas avant le 24 janvier.

Organisé par l’asso des parents d’élèves de Dussac au profit de l’école maternelle.

Salle des fêtes Sarrazac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 24 53 03

English : Karaoké Plaqué Or & repas

Menu: Kir, potage, Rougail saucisse, Panacotta exotique, coffee price 20? children 8?

Or Karaoke only from 9pm 5?,

Takeaway from 6.30pm main course 12?, dessert 2?.

Meal reservations by January 24.

Organized by the Dussac parents’ association in aid of the nursery school.

