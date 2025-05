Karaoké – Pouillon, 16 mai 2025 21:00, Pouillon.

Landes

Karaoké Arènes Pouillon Landes

Dans le cadre du printemps taurin, soirée Karaoké puis tapas bodega aux arènes de Pouillon.

Arènes

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 35 93

English : Karaoké

Karaoke and tapas bodega evening at Pouillon bullring as part of the Spring Bullfighting Festival.

German : Karaoké

Im Rahmen des Stierkampffrühlings, Karaoke-Abend und anschließend Tapas Bodega in den Arenen von Pouillon.

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Corrida di primavera, serata di karaoke seguita da una bodega di tapas nell’arena di Pouillon.

Espanol : Karaoké

En el marco de la Fiesta Taurina de Primavera, velada de Karaoke seguida de una bodega de tapas en la plaza de toros de Pouillon.

