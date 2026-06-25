Karaoké Quiz • Addapt’03 Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Karaoké Quiz • Addapt’03

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Entrée avec repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

L’association Addapt’03 organise une soirée Karaoké-Quiz avec repas Aligot-Saucisse le samedi 7 novembre 2026 dès 19h à l’Espace Chambon.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 58 19 31 addapt.loisirs@gmail.com

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English :

The Addapt’03 association is hosting a karaoke-quiz night featuring a meal of aligot and sausage on Saturday, November 7, 2026, starting at 7:00 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Karaoké Quiz • Addapt’03 Cusset a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations