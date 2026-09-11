UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quettreville-sur-Sienne

Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne

dimanche 18 octobre 2026 · Quettreville-sur-Sienne

Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Trelly
Ville
50660 Quettreville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Quettreville-sur-Sienne

Karaoké rétro

Trelly Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 12:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Karaoké rétro avec repas sur place à la salle des fêtes de Trelly (Quettreville-sur-Sienne).   .

Trelly Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie   cdftrelly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké rétro

L’événement Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Quettreville-sur-Sienne (Manche)