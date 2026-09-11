Informations pratiques

Quettreville-sur-Sienne

Karaoké rétro

Trelly Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 12:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Karaoké rétro avec repas sur place à la salle des fêtes de Trelly (Quettreville-sur-Sienne). .

Trelly Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie cdftrelly@gmail.com

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English : Karaoké rétro

L’événement Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme