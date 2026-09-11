AGENDA · Quettreville-sur-Sienne
Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne
dimanche 18 octobre 2026 · Quettreville-sur-Sienne
Informations pratiques
Quettreville-sur-Sienne
Karaoké rétro
Trelly Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 12:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Karaoké rétro avec repas sur place à la salle des fêtes de Trelly (Quettreville-sur-Sienne). .
Trelly Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie cdftrelly@gmail.com
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English : Karaoké rétro
L’événement Karaoké rétro Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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