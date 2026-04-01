Karaoké Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude
Karaoké Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude samedi 25 avril 2026.
Rochegude
Karaoké
Salle polyvalente Gabriel Rodet Quartier Vialasse Rochegude Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Animation organisée par le FoCES. Venez vous amuser avec nous en famille ou entre amis.
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Salle polyvalente Gabriel Rodet Quartier Vialasse Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 20 48 59 claudine.janik@orange.fr
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English :
Entertainment organized by FoCES. Come and join in the fun with family and friends.
L’événement Karaoké Rochegude a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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