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Karaoké Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude

Karaoké Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente Gabriel Rodet

Adresse : Quartier Vialasse

Ville : 26790 Rochegude

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rochegude

Karaoké

Salle polyvalente Gabriel Rodet Quartier Vialasse Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Animation organisée par le FoCES. Venez vous amuser avec nous en famille ou entre amis.
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Salle polyvalente Gabriel Rodet Quartier Vialasse Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 20 48 59  claudine.janik@orange.fr

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English :

Entertainment organized by FoCES. Come and join in the fun with family and friends.

L’événement Karaoké Rochegude a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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