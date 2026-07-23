AGENDA · Saint-Georges-de-Montclard
Karaoké Saint-Georges-de-Montclard
samedi 8 août 2026 · Saint-Georges-de-Montclard
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Montclard
Karaoké
Saint-Georges-de-Montclard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Karaoké
En soirée bourg
Comité des fêtes .
Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Karaoké
L’événement Karaoké Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord