Informations pratiques

Saint-Georges-de-Montclard

Karaoké

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Karaoké

En soirée bourg

Comité des fêtes .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Karaoké

L’événement Karaoké Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord