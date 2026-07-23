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AGENDA · Saint-Georges-de-Montclard

Karaoké Saint-Georges-de-Montclard

samedi 8 août 2026 · Saint-Georges-de-Montclard

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Ville
24140 Saint-Georges-de-Montclard
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Georges-de-Montclard

Karaoké

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Karaoké
En soirée bourg
Comité des fêtes   .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 

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English : Karaoké

L’événement Karaoké Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord