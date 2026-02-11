Karaoké Saint-Léon-sur-l’Isle
Karaoké Saint-Léon-sur-l’Isle vendredi 6 mars 2026.
Karaoké
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Karaoké animé par Rudolphe,
Planches de charcuterie et de fromage, crêpes et buvette. Pesée d’un panier garni.
19h, Salle des fêtes. Entrée libre.
Nombre de places et de planches limité, réservations conseillées avant le 02 mars.
Aléondanse 06 72 24 13 47 06 23 06 54 91
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 06 54 91
English : Karaoké
Dance club gala
Salle des fêtes
Club Aléondanse 06 72 24 13 47
