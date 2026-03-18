Karaoké Saint-Martin-de-Sanzay
Karaoké Saint-Martin-de-Sanzay samedi 4 avril 2026.
Karaoké
La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pour ouvrir cette nouvelle saison, la guinguette la Ballu vous propose de participer à un karaoké. Entre amis ou en famille, venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale.
Alors prêt pour passer une agréable soirée ?
Pour ouvrir cette nouvelle saison, la guinguette la Ballu vous propose de participer à un karaoké. Entre amis ou en famille, venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale.
Alors prêt pour passer une agréable soirée ? .
La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 01 09 freddypavy@orange.fr
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English : Karaoké
To kick off the new season, La Ballu guinguette invites you to join in the karaoke. With friends or family, come and test your knowledge in a friendly atmosphere.
So, are you ready to spend a pleasant evening?
L’événement Karaoké Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Thouarsais