Karaoké

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour ouvrir cette nouvelle saison, la guinguette la Ballu vous propose de participer à un karaoké. Entre amis ou en famille, venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale.

Alors prêt pour passer une agréable soirée ?

Pour ouvrir cette nouvelle saison, la guinguette la Ballu vous propose de participer à un karaoké. Entre amis ou en famille, venez tester vos connaissances dans une ambiance conviviale.

Alors prêt pour passer une agréable soirée ? .

La Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 01 09 freddypavy@orange.fr

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English : Karaoké

To kick off the new season, La Ballu guinguette invites you to join in the karaoke. With friends or family, come and test your knowledge in a friendly atmosphere.

So, are you ready to spend a pleasant evening?

L’événement Karaoké Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Thouarsais