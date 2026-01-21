KARAOKÉ

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Nous vous donnons rendez-vous, pour une Karaoké Party !

Au programme du karaoké pour tous les goûts, buvette sur place et de quoi grignoter. Une ambiance conviviale, chaleureuse et pleine de bonne humeur! Justesse optionnelle, bonne humeur obligatoire. Du partage, des rencontres et surtout… beaucoup de fun ! Un micro, des amis, un verre… Que demander de plus? Viens seul(e), entre amis ou en famille et laisse-toi porter par la musique, on t’attend pour une soirée mémorable ! .

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

We look forward to seeing you there, for a Karaoke Party !

L’événement KARAOKÉ Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE