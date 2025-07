Karaoké Saint-Sever

Karaoké Saint-Sever samedi 5 juillet 2025.

Karaoké

83A Place du Tribunal Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 21:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Kludo cadets Club fait son show !!

De 17h à 21h que vous soyez débutant ou un chanteur chevronné de 7 à 77 ans, venez vous déhancher sur tous les styles de musiques entre amis ou en famille !!

Entrée gratuite.

83A Place du Tribunal Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

Italiano :

Il Kludo cadets Club dà spettacolo!

Dalle 17.00 alle 21.00, che tu sia un principiante o un cantante esperto di età compresa tra i 7 e i 77 anni, vieni a ballare tutti gli stili di musica con gli amici o la famiglia!

Ingresso libero.

Espanol : Karaoké

¿Qué clase de Superhéroe eres? El Club de cadetes Kludo abre su centro de formación para Superhéroes

de 14:00 a 18:00 horas: un sinfín de actividades que incluyen un curso de deportes, creación de accesorios, investigaciones, juegos de mesa y desafíos………

L’événement Karaoké Saint-Sever a été mis à jour le 2025-06-27 par Landes Chalosse