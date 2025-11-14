Karaoké Le Newport Saint-Valery-en-Caux

Karaoké

Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Le Newport de Saint Valery vous accueille pour une soirée Karaoké animée par Dimète à 21h30.

Entrée libre .

Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10

