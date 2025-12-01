Karaoké Le Newport Saint-Valery-en-Caux
Karaoké Le Newport Saint-Valery-en-Caux vendredi 12 décembre 2025.
Karaoké
Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 21:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le Newport de Saint Valery vous accueille pour une soirée Karaoké animée pour le Téléthon à 21h30.
Entrée libre .
Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
English : Karaoké
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Karaoké Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre