Karaoké sans Valentin SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Karaoké sans Valentin SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le credo du jour pas de Valentin = pas de problème. Alors ramène ta famille et tes potes pour un karaoké enflammé !

Food truck. .

sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Today’s credo: no Valentine = no problem. So bring your family and mates along for some fiery karaoke!

L’événement Karaoké sans Valentin SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2026-01-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis