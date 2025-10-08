Karaoké Semaine bleue Résidence le Clos Breton Pleurtuit
Karaoké Semaine bleue Résidence le Clos Breton Pleurtuit mercredi 8 octobre 2025.
Karaoké Semaine bleue
Résidence le Clos Breton 2 Rue Constant Colmay Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Dans le cadre de « La Semaine Bleue » nationale du 6 au 12 octobre.
Valoriser la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société.
La Semaine Bleue, coordonnée par l’Uniopss, met en lumière les contributions de tous les vieux , quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles .
Résidence le Clos Breton 2 Rue Constant Colmay Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Karaoké Semaine bleue Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme