Karaoké Semaine bleue Résidence le Clos Breton Pleurtuit

Karaoké Semaine bleue Résidence le Clos Breton Pleurtuit mercredi 8 octobre 2025.

Karaoké Semaine bleue

Résidence le Clos Breton 2 Rue Constant Colmay Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans le cadre de « La Semaine Bleue » nationale du 6 au 12 octobre.

Valoriser la place des aînés et les liens intergénérationnels dans notre société.

La Semaine Bleue, coordonnée par l’Uniopss, met en lumière les contributions de tous les vieux , quels que soient leur âge et leur niveau d’autonomie, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Elle insuffle un nouveau regard sur le vieillissement, renforce les liens entre les générations et nourrit la solidarité auprès des plus fragiles .

Résidence le Clos Breton 2 Rue Constant Colmay Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

